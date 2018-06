O passo seguinte na otimização do dia da corrida levou-nos ao ambiente arborizado do Autodromo Nazionale Monza, 20 km a norte de Milão, e à sua pista da maratona. A pista plana de Monza, com curvas graduais, bem como o clima temperado do norte de Itália, garantiram que seria uma boa localização para a tentativa. O teste da meia maratona não foi uma corrida para os atletas testarem a sua condição física. Era sim um teste para verificar como a equipa do Breaking2 iria gerir a tentativa do Breaking2, em termos de logística.



A equipa pediu aos atletas para correrem ao ritmo de uma meia maratona em 60 minutos. Foram testadas pequenas alterações na corrida de teste, tais como o facto de Eliud ter ingerido como refeição pré-corrida uma barra de beterraba com hidratos de carbono em vez de sumo de beterraba. Obviamente também foram testados os gradientes térmicos, o calçado e o vestuário.



Todos estes dados já tinham sido recolhidos anteriormente, mas nunca com atletas deste calibre e com o objetivo de quebrar esta barreira. Mesmo sem quebrar a barreira das duas horas, estes dados fundamentais ajudam todos os atletas a estarem de olhos postos no que virá a seguir.