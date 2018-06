A INOVAÇÃO A Zoom Series inclui: as Nike Vaporfly Elite, umas sapatilhas de competição aperfeiçoadas construídas segundo as especificações exatas dos corredores da Breaking2; as Nike Zoom Vaporfly 4%, uma afirmação avançada de velocidade pura; as Nike Zoom Fly, umas sapatilhas leves de competição ou treino de alta velocidade e as novas Nike Air Zoom Pegasus 34, umas sapatilhas ultrarreativas tanto para o dia a dia como para dias de corrida.