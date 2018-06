PARTILHA EM REDES SOCIAIS O QUE É O FEED? -O Feed é o local onde podes acompanhar as atividades dos teus amigos na Nike+ Run Club e na Nike+ Training Club, para que possas sentir-te motivado e inspirado para o teu próximo treino. Sempre que partilhares no Feed, os teus amigos Nike+ podem felicitar-te e comentar a tua corrida. -O Feed é também o local onde tens um acesso privilegiado a todos os temas relacionados com running. Podes encontrar sugestões profissionais de Treinadores da Nike+ Run Club, "pacers" e atletas de elite da Nike, conteúdo exclusivo, como listas de reprodução em destaque organizadas para a tua próxima corrida. Também terás acesso a eventos ao vivo e ofertas especiais para produtos e serviços criados para te ajudar a libertar o teu potencial. COMO POSSO PARTILHAR EM REDES SOCIAIS COMO O FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM? -Nunca foi tão fácil partilhar as tuas fotografias, os teus percursos ou os teus pósteres personalizados. Atualizámos consideravelmente a partilha para te ajudar a contar a história da tua corrida melhor do que antes. Integrámos extensões de partilha nativas para que possas partilhar em qualquer aplicação do telemóvel, incluindo o Facebook, o Twitter, o Instagram, o WeChat, as Mensagens, etc. -A nossa nova aplicação Nike+ Run Club não partilha automaticamente em redes sociais como acontecia com a aplicação Nike+ Running. Isto significa que terás controlo total sobre o que é partilhado em teu nome. Lembra-te de que todas as partilhas devem também incluir uma imagem. QUAIS SÃO AS NOVAS OPÇÕES PARA PARTILHAR A MINHA CORRIDA? -Ao longo dos últimos anos, os nossos corredores partilharam milhões de fotografias incríveis das suas corridas. É com entusiasmo que te oferecemos um conjunto de autocolantes totalmente novo, que podes utilizar para personalizar o percurso, as fotografias ou o novo poster da tua corrida. -Após a corrida, podes optar por partilhar o percurso da tua corrida, juntamente com uma fotografia do teu rolo de câmara ou um poster personalizado com um fundo criado por nós. Desta forma, terás sempre algo épico para partilhar com os teus amigos no Feed. -Vê a que altura subiste ou o valor máximo do teu ritmo cardíaco com os novos autocolantes baseados nos dados. Conta como foi a tua corrida recorrendo a gráficos de elevação, um mapa do percurso, o ícone da meteorologia local e muito mais, tudo isto criado com base nos dados reais da tua corrida. -Além de partilhares fotografias, também podes criar as tuas próprias legendas, atribuir títulos às tuas corridas, identificar os teus amigos e a localização das tuas corridas. Também podes @mencionar um amigo para conseguir a sua atenção para o facto de não ter participado e servir de inspiração para a sua próxima corrida. Qualquer amigo @mencionado ou identificado na corrida receberá uma notificação na respetiva Caixa de entrada. -A nova aplicação Nike+ Run Club não suporta a opção de partilha automática nas redes sociais. Qualquer publicação que partilhes tem de incluir uma imagem, um percurso ou um poster.