PERGUNTAS FREQUENTES

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS

QUE SMARTPHONES SÃO COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO NIKECONNECT?

· A aplicação NikeConnect está disponível para Android e iOS 11 (dispositivos Android com funcionalidade NFC e com versão 4.2 ou mais recente, iPhone 7 ou superior) a nível mundial.

· Se não conseguir encontrar a aplicação NikeConnect na sua loja de aplicações, significa que o seu smartphone ou nível do sistema operativo (ou ambos) não são compatíveis com a aplicação NikeConnect.

COMO FAÇO PARA "LIGAR" A MINHA CAMISOLA COM LIGAÇÃO À NBA DA NIKE?

· Transfira e instale a aplicação NikeConnect . Avance para o ecrã de digitalização NFC (a aplicação tem de estar aberta e a correr em primeiro plano) . Coloque o seu smartphone compatível sobre o logótipo NikeConnect na camisola com ligação à NBA da Nike, tal como demonstrado no vídeo na aplicação. A experiência da camisola com ligação à NBA da Nike será executada automaticamente.

COMO POSSO SABER ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ANTENA NFC NO MEU SMARTPHONE?

· Os diferentes modelos têm localizações diferentes para a antena NFC, portanto terá de experimentar com qual das partes do telefone coloca perto do logótipo NikeConnect.

· Geralmente, a antena NFC dos modelos de iPhone encontra-se perto da extremidade superior do smartphone.

· Geralmente, a antena NFC dos dispositivos Android encontra-se na extremidade superior do smartphone, embora os modelos da Samsung tenham habitualmente a antena NFC no centro da parte traseira do smartphone.

O MEU SMARTPHONE ANDROID TEM UM LEITOR NFC; PORQUE É QUE PRECISO DA APLICAÇÃO NIKECONNECT?

· A aplicação NikeConnect é uma aplicação utilitária leve que lhe permite desbloquear a experiência exclusiva que vem com a sua camisola com ligação à NBA da Nike. A aplicação NikeConnect ativa o modo leitor seguro do NFC, permitindo-lhe digitalizar etiquetas NFC NikeConnect autênticas.

POSSO UTILIZAR A LIGAÇÃO QUE A MINHA APLICAÇÃO DE LEITOR NFC OBTEVE DA ETIQUETA NFC?

· Não. Tem de tocar na sua camisola com ligação à NBA da Nike com a aplicação NikeConnect aberta e em primeiro plano de forma a iniciar a experiência.

PORQUE É QUE A APLICAÇÃO ANDROID ABRE UM NAVEGADOR WEB?

· A experiência da camisola com ligação à NBA da Nike é uma experiência com base na web que será lançada a nível mundial. Para ser compatível com o maior número possível de tipos de smartphones, a experiência em Android é lançada numa janela do navegador nativo.