AIR MAX 2017 As sapatilhas Air Max 2017 apresentam partes superiores em Flymesh, bocas macias e introduzem a unidade Air Max a todo o comprimento para proporcionar respirabilidade leve, conforto duradouro e o máximo de amortecimento, o que faz das AM 2017 as sapatilhas de running perfeitas e um clássico de estilo.