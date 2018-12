PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE COMPRA DE CALÇADO PARA CRIANÇA

Qual o calçado mais adequado para a escola? Na Nike, esforçamo-nos por criar calçado para jovens atletas que seja resistente e flexível para se adaptar às necessidades de crescimento (e de atividade) do seu filho. Embora todas as sapatilhas Nike Jovens Atletas sejam adequadas para as brincadeiras do dia a dia, algumas são mais específicas para as necessidades de um determinado desporto. As sapatilhas específicas de desporto são fabricadas a pensar nas necessidades desse desporto, de forma a ajudarem a melhorar o desempenho do atleta no mesmo (por exemplo, sapatilhas de running para correr, sapatilhas de basquetebol para jogar basquetebol). Com que frequência devo comprar calçado novo? O calçado Nike é feito para durar, mas as crianças estão sempre a crescer. É importante verificar o tamanho do calçado de seis em seis meses. O calçado Nike pode ser utilizado sem meias? Estamos a falar de sandálias e chinelos? Claro que sim! No entanto, no caso de todo o nosso calçado com atacadores, sugerimos que o seu filho utilize meias adequadas ao desporto ou à atividade que pratica. Por que motivo as sapatilhas do meu filho deslizam na zona do calcanhar? Há vários motivos possíveis. Primeiro, deve verificar se as sapatilhas têm o tamanho adequado para o seu filho. Segundo, verifique se os atacadores estão bem apertados e se a língua está esticada. Por último, certifique-se de que as meias do seu filho estão corretamente calçadas. Por que motivo as sapatilhas do meu filho às vezes rangem? As crianças caminham sobre muitas superfícies diferentes ao longo do dia. O som de ranger resulta geralmente da fricção entre a sola exterior das sapatilhas e superfícies macias como o chão de um ginásio ou corredores encerados. Como posso saber se as sapatilhas do meu filho estão demasiado grandes? O principal indicador é o espaço entre o calcanhar do seu filho e a parte de trás das sapatilhas, que pode verificar com o polegar. Para verificar o ajuste na parte da frente das sapatilhas, peça à criança para mexer os dedos com as sapatilhas apertadas. Por último, se a criança conseguir mexer os dedos de um lado ao outro, é possível que as sapatilhas estejam demasiado largas. A Nike fabrica sapatilhas sem atacadores? Temos sapatilhas sem atacadores para todas as faixas etárias e em muitos modelos: desde estilos fáceis de calçar e com Velcro® até ao nosso inovador sistema FLYEASE.

FUTEBOL

Quanto tempo devem durar as chuteiras? Dependendo da idade, normalmente, devido ao crescimento, as chuteiras deixam de servir às crianças antes de terem de ser substituídas. De um ponto de vista de durabilidade, as chuteiras duram normalmente 1 a 2 épocas num período total de 12 meses. O meu filho pode usar chuteiras de outros desportos como futebol americano ou basebol para jogos de futebol? Talvez, embora não sejam ideais para jogar futebol. Alguns tipos de chuteiras de futebol americano podem ser utilizados se não tiverem um "pitão dianteiro". Recomendamos calçado específico para este desporto devido ao volume de corridas e cortes que a prática de futebol implica. O que é a boca Dynamic Fit? A boca Dynamic Fit foi concebida para apoiar e proteger os jogadores. Proporciona a sensação de o pé estar melhor ligado à perna e permite uma adaptação mais firme. Como calçar uma chuteira com boca? Primeiro, desaperte os primeiros 3-4 ilhós da chuteira. Isto permite que o pé entre totalmente e com maior facilidade no interior da chuteira.



Em seguida, alargue a abertura da boca Dynamic Fit com os polegares em cada um dos lados do topo e enfie os dedos dos pés na chuteira.



Após os dedos dos pés entrarem, mova os polegares para a parte traseira da boca, agarre a parte exterior e enfie o calcanhar na chuteira.



Por fim, ate os atacadores e aperte a chuteira.

RUNNING

Porque é importante a flexibilidade? Uma flexibilidade adequada permite um movimento natural e confortável dos pés. Umas sapatilhas flexíveis espelham o movimento de pés descalços. As sapatilhas de running da Nike são concebidas a pensar na flexibilidade, de forma a promover um desenvolvimento saudável de pés fortes. Qual o calçado mais adequado para running? As Pegasus, Free RN e Flex RN são excelentes para começar. Além disso, a nossa página de running para criança tem dezenas de outros estilos à escolha.