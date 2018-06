VENEZA E NÃO VÉNUS Embora Venice Beach não seja o que os marcianos esperavam, encontram

finalmente o tal Blake Griffin com as mais poderosas sapatilhas do universo.

O Marvin combate contra o Blake num concurso de afundanços intergalático pelo prémio do poder que se encontra no interior das

Super.Fly 4, com o destino do Planeta Terra dependente do resultado.