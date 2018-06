Após vencer um Campeonato NCAA no seu primeiro ano em Syracuse, Melo aumentou a sua estante de troféus com duas medalhas olímpicas de ouro e um prémio de pontuação no campeonato da NBA. Atualmente, Melo retribui como líder filantropo na zona de Nova Iorque e espera que a sua cidade natal vença o primeiro campeonato desde há mais de 40 anos.