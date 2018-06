MAIS MACIAS E MAIOR RETORNO DE ENERGIA Pensavas que as Nike LunarEpic Low Flyknit 2 eram macias? E eram. Achas que as Nike Epic React são ainda mais maciais? Podes crer – 11% mais macias, para ser exato. Para além deser significativamente mais macia do que a espuma Lunarlon das LunarEpic, a espuma Nike React ainda consegue ser 13% mais elástica.