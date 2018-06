UMA NOVA GERAÇÃO PARA O ATAQUE Robert Lewandowski é um dos atacantes mais temidos do mundo. Com um toque de bola perfeito no jogo aéreo e em frente à baliza, marca em todas as ocasiões de golo—é o pior pesadelo dos defesas.



Está no lugar certo, à hora certa e nunca desvia os olhos da bola. Em todos os remates que faz, se não marca, pelo menos cria perigo—tem verdadeira classe mundial.