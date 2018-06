QUANDO OS AMORTECIMENTOS CHOCAM As LeBron 15 também têm um novíssimo sistema de amortecimento para impulsionar jogadores incrivelmente explosivos como o LeBron: uma combinação de Max Air e Nike Zoom Air. "O LeBron adora as Max Air", afirma Petrie. E com esta combinação, vai ser capaz de correr e saltar a toda a velocidade, aterrar em força, absorver esse impacto e arrancar em sprint noutra direção, com cada passo a impulsioná-lo para a frente. Petrie diz que "proporciona tudo o que seria de esperar das Zoom Air com o conforto das Max Air".