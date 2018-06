POR TRÁS DO DESIGN MAIS LEVE, MAIS RÁPIDO, MAIS FORTE O jogo de LeBron está em constante evolução. Surge mais rápido e mais forte em cada temporada. Inspirados pela velocidade e dinamismo crescentes do atleta, os designers da Nike quiseram criar umas sapatilhas mais leves e mais rápidas, mas que continuassem a proporcionar a proteção firme e a reatividade que LeBron sempre exigiu. Adicionaram uma nova tira em nylon na parte central do pé, malha ultraleve e amortecimento Nike Zoom Air com o dobro da espessura que era utilizada há duas versões atrás.