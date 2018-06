KYRIE 3 Kyrie domina o campo com o seu primeiro passo ultrarrápido e estilo de jogo fluído. Ao trabalhar com a equipa de design da Nike, garantiu que as suas terceiras sapatilhas de assinatura permitiriam não só viragens letais, como também garantiriam aos jogadores de diversas posições um ajuste personalizado e uma capacidade de resposta em campo. Tração dinâmica, suporte flexível e amortecimento reativo combinados para dar resposta às exigências de Kyrie.