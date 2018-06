MITOS DESMENTIDOS SOBRE CORREDORES

Es probable que hayas escuchado algunas cosas descabelladas sobre el running.

Permite que te digamos lo que es ficción y lo que es un hecho.



LOS CORREDORES SERIOS SOLO USAN SHORTS MUY CORTOS Menos pulgadas significan menos distracciones, pero no es necesario que vistas una camiseta sin mangas o shorts para carreras para ser un corredor legítimo. Visita Nike.com para ver toda la variedad de estilos disponible. DEBES SEGUIR TROTANDO EN EL LUGAR EN CADA SEMÁFORO Movimientos rápidos en la esquina, ¿no? Algunas personas prefieren mantenerse en movimiento continuamente. Es una opción personal, pero está bien relajarse en medio de la carrera. Tus cifras no se verán afectadas, pues la Nike+ Running App se detendrá cuando pares. Así, no tendrás que cargar con la preocupación de poner la aplicación en pausa. CORRER DA GANAS DE IR AL BAÑO La realidad es que cualquier cosa puede suceder. Pero trata de estar preparado. Si vas a emprender una carrera larga, planifica tu ruta para que te lleve por algunos baños públicos. Si correrás por senderos, no tengas miedo de unirte a la naturaleza. LAS MILLAS SON LO ÚNICO QUE IMPORTA No devores millas solo para hacer subir tus dígitos. Un número no puede capturar la calidad de un entrenamiento; la medición verdadera de una carrera es cómo te sentiste y qué tipo de esfuerzo hiciste. DEBES CONSUMIR CARBOHIDRATOS ANTES DE UNA CARRERA Consumir suficientes calorías (y dormir lo suficiente) es de suma importancia antes de pasar a la línea de partida, pero no es necesario que te des un festín de pasta a menos que te enfrentes a una distancia de maratón o una mayor. De hecho, demasiados carbohidratos pueden retrasarte en una carrera más corta. LOS CORREDORES SON SOLITARIOS Seguro, correr es una excelente manera de escapar del ajetreo de tu ocupada vida. Pero se trata de un deporte social. Asiste a cualquier Run Club o a una carrera y verás cuán animada y receptiva es la comunidad de esta disciplina. LOS CORREDORES SON BICHOS RAROS CON SU PROPIO VOCABULARIO (¿Y QUÉ HAY CON EL SALUDO ONDEANDO LA MANO?) Como en todos los deportes, el running poseen algunos términos técnicos. Revisa nuestra Guía de jerga de running para obtener ayuda. Los corredores suelen emocionarse con cosas que la mayoría de la gente no entendería ("Completé cinco zancadas y una carrera de tempo, ¡hurra!"). Pero tenemos buenas intenciones. A los corredores les encanta correr, es nuestra subcultura. CORRER ES ALGO ABURRIDO Ese ni siquiera es un mito. Es una excusa. Revisa en la fuente nuestra lista totalmente objetiva de Por qué correr es fantástico. SI ME ESTOY DIVIRTIENDO, NO SOY UN CORREDOR REAL Esta es quizás la mayor equivocación de todas. Demasiadas personas creen que correr tiene que ser un trabajo pesado; que los corredores serios son un tipo de persona especial que inexplicablemente disfruta el dolor. Pero se supone que debe ser divertido. Si comienzas de manera inteligente, desarrollas una rutina, haces algunos amigos de running, encuentras tu ritmo y comienzas a ver el progreso, entonces te enamorarás.