Aclaremos algunas de esas "preguntas frecuentes" que puedas tener como estrella emergente del running. ¿CORRER ES MALO PARA MIS RODILLAS? Aunque cualquier esfuerzo atlético conlleva riesgos potenciales, un plan de running prudente que incluya recuperación debería fortalecerte. Busca asesoramiento médico antes de comenzar tu aventura de running.

¿DEBERÍA ESTIRARME ANTES DE CORRER? Los estiramientos tradicionales estáticos no son buenos para los músculos fríos. Deja el estiramiento para después del calentamiento. Los estiramientos de cadera, cuádriceps y tendón de la corva, al igual que los movimientos más dinámicos como la elevación de rodillas y las elevaciones de rodillas con salto A y B, son una excelente manera de preparar tu cuerpo para una carrera.

¿CORRER SIGNIFICA QUE PUEDO COMER CUALQUIER COSA QUE ME GUSTE? No, correr no significa que puedas comer tu comida chatarra favorita desmesuradamente. La comida es combustible, de modo que una dieta nutritiva te ayudará a correr mejor. Pero recuerda, el equilibrio es la clave. De modo que si deseas comer pastel, adelante.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE LLEVAR EL AGUA Y EL TELÉFONO MIENTRAS CORRO? Busca shorts con bolsillos funcionales, bandas de brazos para teléfonos inteligentes y cinturones portabotellas ligeros para llevar lo que necesitas. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CORRER EN UNA CAMINADORA Y CORRER AL AIRE LIBRE? La caminadora tira del suelo bajo tus pies y elimina la resistencia al viento. Resulta excelente en días en que no puedes enfrentar el clima o deseas reducir el impacto, ya que la mayoría de las caminadoras están acolchadas. ¿POR QUÉ… Es posible que hayas comenzado a notar algunas de las cosas inusuales que solo notan los corredores. Veamos lo excéntrico y lo maravilloso del mundo del running. LAS PERSONAS ACOSTUMBRAN A CORRER EN GRUPOS? Tal vez pasaban desapercibidos antes, pero ahora estás comenzando a notar estos asiduos miembros de clubes de corredores madrugadores. Se pueden encontrar en una amplia gama de tamaños, edades, nivel de experiencia e intensidad, pero todos los clubes de corredores tienen algo en común: la comunidad. Ven a correr con nosotros en una ubicación física de NRC que te quede cerca. SE USAN ESAS ELABORADAS RIÑONERAS? Algunos corredores que cubren distancias muy largas en su entrenamiento usan cinturones de hidratación para llevar refrigerios y líquidos. No necesitas todos esos suministros todavía, pero ten en cuenta que la hidratación es muy importante para todos los corredores. No siempre es necesario llevar agua para carreras cortas y rápidas, pero considera hacerlo para una más larga. Cuando sea posible, planifica tu carrera para que pases por una fuente de agua, o bien, lleva efectivo para que puedas comprar una bebida mientras estás fuera. SIENTO ESE EXTRAÑO DOLOR EN LAS CANILLAS? Los corredores lo llaman estrés tibial. El estrés tibial no es para nada divertido y aparece cuando aumentas la velocidad e intensidad de tu entrenamiento demasiado rápido. Una manera de evitarlo en primer lugar es aumentar tu entrenamiento de manera gradual y con cuidado. Una buena regla: en carreras más largas, no avances más del 10 % de lo que hayas hecho antes. SIENTO ESTE MOLESTO DOLOR EN EL COSTADO? Es algo común, especialmente en los principiantes, debido a que el cuerpo no está acostumbrado al esfuerzo que implica correr. Si sufres de un calambre en el costado, respira profundamente y saca todo el aire de tu abdomen con cada aliento. El mismo esfuerzo que causa el dolor en el costado también puede contribuir a una molestia estomacal. Sentimos tu dolor. Literalmente. Pero no te preocupes. Todos hemos pasado por eso. Con el tiempo, aprenderás a modificar tus hábitos alimenticios antes de correr para evitar estos problemas. HAY PERSONAS QUE CORREN DESCALZAS? Seguro, se siente bien salir a trotar con césped y tierra suaves bajo los pies. Pero, sin importar lo que hayas escuchado, no necesitas rediseñar tu paso ni comprar calzado minimalista para correr "de la manera correcta". La manera correcta es a tu manera.