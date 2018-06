Upewnij się, że twój mały sportowiec ma odpowiednie skarpety piłkarskie dla dzieci na wielki mecz. Wybieraj z szerokiej kolekcji modeli skarpet piłkarskich dla dzieci posiadających wiele zalet. Piłkarskie skarpety drużynowe zostały zaprojektowane tak, by zapewniać optymalną trakcję i docelową amortyzację, które pomogą im na boisku. Znajdź skarpety piłkarskie Nike z technologią NikeGrip zwiększającą trakcję w wilgotnych i suchych warunkach oraz posiadającą antypoślizową kontrukcję utrzymującą piętę na miejscu. Nie mają one wyściółki w środkowej i przedniej części, dzięki czemu pozwalają na wyśmienitą kontrolę piłki. Sparuj je z topowymi piłkarskimi butami dziecięcymi Nike, takimi jak Hypervenom, Mercurial, Magista i Tiempo. Skarpety piłkarskie dla dzieci są dostępne w wielu rozmiarach od niemowląt do nastolatków.