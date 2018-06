Dzięki połączeniu aplikacji Nike+ Run Club i Nike+

Training Club masz dostęp do porad światowej klasy

trenerów NRC, profesjonalnych trenerów Nike,

wyjątkowych tras na zawody oraz treningów – wszystko

to zapewni Ci odpowiednią dawkę inspiracji podczas

przygotowań do największej serii wydarzeń

organizowanych z myślą o kobietach.