DASHA LOPATETSKAYA,

UKRAINA Sukcesy pochodzącej z Ukrainy młodej tenisistki Dashy sprawiają, że kibicuje jej coraz więcej osób. Zwyciężyła w konkursie ITF World Junior Tennis U14 dla zawodników do 14 roku życia, grała w zwycięskiej drużynie U12 Junior Orange Bowl dla zawodników do 12 roku życia oraz doszła do finału turnieju Les Petits As w 2017 roku w Tarbes.