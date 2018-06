Profesjonalny skateboardzista Nike SB, Paul Rodriguez, już od najmłodszych lat uważany był za prawdziwego geniusza jazdy na desce. Swoją karierę rozpoczął jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia za sprawą niezapomnianych klipów wideo i od tamtej pory pozostaje jedną z dominujących postaci w tym sporcie. Przez lata historia Paula stawała się coraz bogatsza i obejmuje nie tylko liczne wygrane zawody, ale także przełomowe projekty butów i odzieży do skateboardingu oraz imponującą działalność społeczną. Wyróżnia go też niebywały talent do ciągłego przesuwania granic możliwości nowoczesnego skateboardingu ulicznego. Chociaż wpływ „P-Roda”, jak nazywany jest Paul, na tę dyscyplinę jest coraz większy, on sam wciąż pozostaje skromny.