TRZY RECEPTURY, DZIĘKI KTÓRYM ZYSKASZ DODATKOWĄ ENERGIĘ NA KOLEJNY BIEG

Jeśli żel energetyczny to dla Ciebie nowość, uważaj: nie zawsze łatwo go połknąć. Po połknięciu pierwszej porcji możesz się zastanawiać, co tak naprawdę znalazło się w Twoim organizmie. Wiemy jednak, że żele (a także napoje energetyczne, batony itp.) mogą zapewnić niezbędną dawkę energii podczas wyczerpujących treningów. Zapytaliśmy więc Craiga Wellera, specjalistę z firmy Precision Nutrition, o kilka łatwych do przygotowania, całkowicie naturalnych alternatyw, którymi moglibyśmy zastąpić produkty pakowane. Wystarczy je umieścić w butelce (lub torebce) i zabrać ze sobą na kolejny bieg.