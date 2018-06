Dobrze jest zrozumieć, dlaczego czujesz się świetnie. Może to znaczyć, że nadszedł odpowiedni moment, by zacząć ćwiczyć intensywniej. A może też znaczyć, że po prostu czujesz się doskonale. Nic więcej. Ani mniej. Pamiętaj, by nie wprowadzać w harmonogramie treningów radykalnych zmian tylko dlatego, że masz akurat lepszy (albo gorszy) dzień. Najważniejsza jest równowaga.