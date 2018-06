5 km



Jeśli dopiero zaczynasz biegać, zapisanie się do udziału w wyścigu na 5 km będzie świetnym wyborem, ponieważ pozwoli skupić się na konkretnym celu, co jest jednym z najlepszych sposobów na poprawę swoich umiejętności. Przygotowania do wyścigu na 5 km doskonale rozwijają szybkość i siłę – to też idealne narzędzie dla doświadczonych biegaczy, którzy chcą zwiększyć tempo.



Na co się przygotować:



Czas potrzebny na przygotowania do biegu na 5 km jest zależny od tego, co masz zamiar osiągnąć. Jeśli chcesz po prostu dobiec do mety i wiesz, że dasz radę pokonać 5 km – możesz wziąć udział w zawodach. Jeśli jednak chcesz pobić swój rekord życiowy, weź pod uwagę czas, jaki jest potrzebny na fizyczne i mentalne przygotowanie się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej wykonywać dwa szybkie biegi i jeden bieg długodystansowy (oraz kilka biegów regeneracyjnych) w każdym tygodniu.