STWÓRZ WŁASNĄ RUTYNĘ... I TRZYMAJ SIĘ JEJ. Moja pierwsza porada to stworzenie własnej rutyny, obejmującej to, co jesz jeszcze przed startem, w trakcie biegu i po jego zakończeniu, w co się ubierasz, jak wygląda Twoja rozgrzewka itd., dzięki czemu będziesz w psychicznej i fizycznej gotowości do startu. Powtarzaj te wszystkie czynności nieustannie podczas treningu”. – Ally Brillaud, trenerka NRC z Bostonu