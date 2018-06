„Gdy zaczęłam biegać na dłuższe dystanse, aby przygotować się do półmaratonu, a potem do maratonu, zaczęłam powoli zdawać sobie sprawę, jak wielką rolę w moich osiągnięciach odgrywa właściwe odżywianie” – mówi rekordzistka USA w biegu na 10 km Shalane Flanagan. „Jest praktycznie równie ważne, jak sen czy czas spędzony na samym bieganiu. Zdrowe jedzenie pomaga zregenerować siły, sprawia, że mam dobry humor, i zwiększa ogólną efektywność treningu”. Ale nauczenie się, jak „jeść zdrowo”, może okazać się trudnym zadaniem. „Na początku padłam ofiarą myślenia, że trzeba liczyć kalorie i jeść produkty o niskiej zawartości tłuszczu, musiałam więc zupełnie zmienić podejście”, mówi Flanagan i przyznaje, że nie czuła się wcześniej zbyt pewnie w kuchni. Zwróciła się po poradę do koleżanki-biegaczki z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill Elyse Kopecky, która kształciła się na szefa kuchni w National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Ta światowej klasy biegaczka maratonów regularnie gotuje posiłki z pełnowartościowych produktów, szczególnie w sezonie biegowym. „Biegacze potrzebują paliwa do długich biegów, najlepiej dostarczanego w postaci pełnowartościowych posiłków zawierających wiele dobrych, wysokiej jakości tłuszczów; nie powinni natomiast frustrować się najnowszymi dietami cud” – wyjaśnia Kopecky. Ostatnio przyjaciółki połączyły siły, aby stworzyć książkę kucharską dla biegaczy „Run Fast, Eat Slow” (jesień 2016, Rodale) [runfasteatslow.com] zawierającą wiele ulubionych przepisów Shalane, w tym prezentowane trzy propozycje. Wszystkie są bogate w węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy, minerały, a do tego pełne smaku – wszystko, co niezbędne, aby pokonywać kolejne kilometry. Uwaga: nigdy nie próbuj niczego nowego w dzień zawodów (lub poprzedzający je wieczór); wypróbuj proponowane posiłki przed długimi treningami i obserwuj, jak reaguje Twój organizm.