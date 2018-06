ODŻYWIANIE PRZED BIEGIEM Jako główną zasadę przyjmij, że nie należy ćwiczyć z pustym żołądkiem. Składniki odżywcze są niezbędne zarówno podczas treningu, jak i do regeneracji po nim. Nie potrzeba ich wiele, mają jednak duże znaczenie dla intensywności i długości treningu.



Przed biegiem zjedz coś o niskiej zawartości błonnika i tłuszczu. Jeśli nie chcesz jeść, wypij napój dla sportowców albo koktajl zawierający 200–400 kalorii. Nie potrzeba ich wiele, mają jednak duże znaczenie dla intensywności i długości treningu.



Postaraj się jeść około dwóch godzin przed treningiem i unikaj objadania się bezpośrednio przed ćwiczeniami. Pamiętaj, by posiłek miał niską zawartość tłuszczu i błonnika, za to zawierał węglowodany, białko i płyny. Używaj produktów, które dobrze znasz – nie próbuj składników, co do których nie masz pewności, jak zareaguje na nie Twój organizm. Oto kilka pomysłów na posiłek i napój przed treningiem.



Jak mówi Berardi, „w przypadku większości treningów zasada odżywiania przed ćwiczeniami jest prosta: możesz zjeść albo standardowy posiłek kilka godzin wcześniej, albo mniejszy posiłek przynajmniej 30 minut przed treningiem”.



Wybierz tę opcję, która bardziej Ci odpowiada. Jeśli wolisz „standardowy posiłek”, przygotuj 1 lub 2 porcje wielkości dłoni czegoś z białkiem, 1 lub 2 porcje wielkości pięści czegoś z warzyw, 1 lub 2 garście węglowodanów i 1 lub 2 porcje wielkości kciuka czegoś z tłuszczami. W ramach „mniejszego posiłku” przygotuj coś lekkostrawnego, np. koktajl. Najważniejsza zasada to wybierać produkty, które jesz regularnie i wiesz, że Ci nie zaszkodzą.



• Banany – to świetne źródło naturalnych, szybko przyswajalnych węglowodanów oraz potasu. Węglowodany zapewniają ciału glukozę, która daje mu energię niezbędną do ćwiczeń, a potas pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. By w pełni wykorzystać składniki odżywcze banana podczas treningu, zjedz go około 30 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń.



• Płatki owsiane – to kolejne naturalne źródło węglowodanów, które są trawione powoli, dzięki czemu energia uwalniana jest stopniowo przez cały trening, pozwalając Ci zachować siłę na dłużej. Zjedz miseczkę płatków owsianych z jogurtem i jagodami przynajmniej 30 minut przed treningiem – poziom energii będzie wówczas rósł, co pozwoli Ci ćwiczyć bardziej intensywnie.



• Pełne ziarna – chleb pełnoziarnisty stanowi kolejne doskonałe źródło węglowodanów i świetnie nadaje się na posiłek przed treningiem. Zjedz kilka kromek pełnoziarnistego chleba z miodem, dżemem, masłem orzechowym lub jajkiem około 30–45 minut przed treningiem.



• Jabłka i masło orzechowe – lekka przekąska pełna węglowodanów, białka, witamin i minerałów, a do tego smaczna i prosta w przygotowaniu. Doskonałe źródło energii na lekki lub średnio intensywny trening.



• Kawa – zrezygnuj z cukru i dodaj dużo mleka, a kawa świetnie sprawdzi się przed treningiem. Poza nawadnianiem organizmu mleko zapewnia także węglowodany i białko, czyli źródło energii na czas treningu, natomiast kawa dodaje energii.



• Koktajle owocowe – świetnie sprawdzają się przed treningiem, pod warunkiem, że używasz naturalnych składników i rezygnujesz z dodatku cukru. Aby zwiększyć zawartość białka, dodaj też mleka lub jogurtu.