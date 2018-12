SILNA WOLA MOŻE CI POMÓC W DOBIEGNIĘCIU DO METY.

Jeśli szukasz sposobu na zdobycie przewagi podczas kolejnego biegu, popracuj nad swoją mentalnością. Oczywiście silny organizm jest niezwykle ważny, ale w pewnym momencie przestajesz panować nad tym, jak daleko i jak szybko jeszcze możesz pobiec. Zawsze jednak możesz zmienić swoje nastawienie do pokonywania kolejnych kilometrów. Aby stać się silniejszym psychicznie biegaczem, użyj czterostopniowej metody opracowanej przez oddział Navy SEALs – przystosowanej specjalnie do potrzeb biegaczy przez członka Nike Performance Council. Jeśli zaprzęgniesz swoją psychikę do działania, łatwiej będzie Ci zwiększyć tempo, przebiec założony dystans czy też zwyczajnie sprostać tym wszystkim naprawdę wymagającym treningom. Zaufaj nam.