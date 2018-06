PLANUJ Z WYPRZEDZENIEM

– Warto się postarać, aby trening w podróży jak najbardziej przypominał ten przeprowadzany w domu. – Jeżeli ma się to udać, przygotuj się odpowiednio do miejsca, w którym będziesz, i zabierz rzeczy, których ewentualnie możesz tam potrzebować – mówi. Jeżeli na co dzień ćwiczysz na siłowni, zarezerwuj pokój w hotelu, który ma siłownię. Jeśli chcesz poprawić szybkość, sprawdź, jakie bieżnie są w pobliżu. Zanim przyjedziesz na miejsce, użyj aplikacji Nike+ Running, aby dowiedzieć się więcej o lokalnych trasach do biegania (po drogach utwardzonych i polnych). Sprawdź też, czy podczas Twojego pobytu w danej miejscowości będą się odbywały sesje treningowe NRC.