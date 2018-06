Któż z nas nie marzy o idealnym sześciopaku? Ale prawdziwe korzyści płynące z treningu mięśni tułowia, brzucha i pleców to wypracowanie prawidłowej postawy i lepszej stabilności, wzmocnienie formy i poprawienie szybkości. Wszyscy wiemy, że silniejszy sportowiec to szybszy biegacz, a do sukcesu nie ma drogi na skróty. Warto zacząć od włączenia do treningu prostych, lecz skutecznych ćwiczeń wzmacniających. Na początek spróbuj dodać do swojej rozgrzewki lub końcowej części treningu ćwiczenia dla biegaczy przygotowane przez mistrzynię świata w biegu na 200 m z 2015 roku Dafne Schippers – wykonuj je kilka razy w tygodniu. Oto krótka próbka jej 12-minutowego treningu w aplikacji Nike+ Training Club: „Core Control”.