WYTRZYMAŁOŚĆ Cotygodniowy bieg wytrzymałościowy jest biegiem długodystansowym w dogodnym tempie. To niezwykle ważna część treningu, dzięki której ciało i umysł mogą przyzwyczaić się do coraz większych dystansów. Dzięki biegowi długodystansowemu poznasz fizyczne i psychiczne wyzwania, które mogą się pojawić podczas biegu. Powinno się go wykonywać jako bieg progresywny. Definicja biegu progresywnego znajduje się w części Rodzaje biegów.