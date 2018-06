PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE DLA BIEGACZY DO DZIEŁA Po pierwsze buty. Od tego wywodzi się Nike. Zaufaj nam, buty to element, którego nie można zlekceważyć, rozpoczynając przygodę z bieganiem.



Nawet nie myśl o bieganiu w starej parze butów treningowych. Nie wybieraj nowych butów do biegania tylko na podstawie ich wyglądu (nawet jeśli para z edycji limitowanej idealnie pasuje do Twojej nowej saszetki biodrowej).



Wybierz buty dostosowane do Twoich potrzeb. Odwiedź specjalistyczny sklep Nike i zrób bezpłatną wideoanalizę biegu. Eksperci Nike przeanalizują Twoją biomechanikę biegu i dobiorą dla Ciebie odpowiednie buty. Trwa to zaledwie kilka minut, ale daje pewność, że kupisz idealną parę butów.