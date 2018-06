WSKAZÓWKA Nie przejmuj się ani pokonaną odległością, ani tempem dzisiejszego biegu. Najważniejsze jest dozowanie wysiłku. Jeśli powoduje on dyskomfort, odpowiednio zwolnij tempo. Zwycięstwem będzie to, że w końcu udało Ci się ruszyć z domu! To prawdziwy powód do zadowolenia. Fantastycznie! Aby uczcić ten drobny sukces, a jednocześnie duży krok w samorozwoju, porozmawiajmy o innej fantastycznej rzeczy... o bieganiu.