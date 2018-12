GRATULACJE, UDAŁO CI SIĘ! Masz za sobą program Ready, Set, Go.

Od początku wiedzieliśmy, że masz w sobie duszę biegacza. Teraz na pewno nie masz co do tego wątpliwości. JESTEŚ BIEGACZEM Umiesz już posługiwać się międzyczasami. Potrafisz korzystać z dni odpoczynkowych. Wiesz, jak stosować trening uzupełniający. Biegasz daleko. Biegasz z głową. Biegasz SZYBKO. Możesz podjąć nowe wyzwania. Możesz robić te same treningi co zawodowcy. Już wiesz, że od początku było Cię na to stać. Świat biegania należy do Ciebie. I CO TERAZ? Teraz biegnij dalej. Jesteś w pierwszym rozdziale swojej biegowej powieści. Jest w niej jedna sentencja, która naszym zdaniem pasuje do wszystkich biegowych podróży: NIE MA LINII METY Bieganie to przygoda. I może zabrać Cię w miejsca, o których nie masz nawet pojęcia. Chcesz pobiec szybciej i dalej? Chcesz wystartować w zawodach? A może chcesz dołączyć do klubu? Czujemy, że tak…