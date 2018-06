ŻARGON BIEGACZY Terminy, które warto znać. 1 – TRENING SZYBKOŚCIOWY Trening szybkościowy to rodzaj treningu, który polega na wielokrotnym pokonywaniu z dużą prędkością krótkich odcinków. Długość odcinków, tempo ich pokonywania i przerwy między nimi mogą być takie same, ale nie muszą. Dzielenie biegu na odcinki jest najlepszym sposobem pracy nad zwiększeniem tempa. Idealnym miejscem na ten rodzaj treningu jest bieżnia, ale w praktyce można wykonywać go niemal wszędzie. Do wyznaczania interwałów można używać latarni, skrzyżowań, a nawet drzew. 2 – TRENING WYTRZYMAŁOŚCI OGÓLNEJ Trening wytrzymałości ogólnej to nic innego jak długi bieg w komfortowym tempie. To niezwykle ważna część treningu, dzięki której ciało i umysł mogą przyzwyczaić się do coraz większych dystansów. Taki trening najlepiej wykonać w technice biegu z narastającą prędkością (zobacz definicję biegu z narastającą prędkością). 3 – BIEG Z NARASTAJĄCĄ PRĘDKOŚCIĄ Biegi z narastającą prędkością zaczynają się w wolniejszym, a kończą w szybszym tempie. Poprawiają wytrzymałość i pozwalają organizmowi na adaptację do zwiększonego wysiłku. Każdy Twój bieg, poza treningiem szybkościowym czy siłowym, powinien nosić cechy biegu z narastającą prędkością. 4 – BIEG REGENERACYJNY Biegi regeneracyjne to określenie treningów wykonywanych w dniach pomiędzy wymagającymi sesjami. Nie należy się na nich ścigać, choć dobrze jest zwiększać szybkość, jak w biegu z narastającą prędkością (zobacz definicję biegu z narastającą prędkością). Biegi regeneracyjne są równie ważne dla Twojego rozwoju jak wymagające treningi. 5 – FARTLEK Szwedzki termin fartlek odpowiada zabawie biegowej, podczas której pracuje się nad szybkością i siłą, zmieniając dystanse i tempo podczas nieustannego biegu. Przykładowy fartlek może obejmować minutę spokojnego biegu, po której następuje minuta szybkiego biegu – sekwencja może być powtarzana przez kilka minut, kilometrów lub zmiana może następować na każdym skrzyżowaniu. 6 – TEMPO STARTOWE To takie tempo, które uczy Twój organizm tolerancji na zmęczenie i dyskomfort. Tempo powinno być więc szybkie, ale zarazem stałe na dystansie całego odcinka, jaki masz do pokonania. 7 – PRZEBIEŻKI To bardzo krótkie, szybkie odcinki, które poprawiają Twoją szybkość bez uczucia wyczerpania. Nie mają być sprintem po życie, ale energicznym, w miarę swobodnym biegiem. Dlatego nie bój się robić dłuższych przerw pomiędzy nimi. Zacznij od dwóch, trzech przebieżek na koniec treningu i stopniowo zwiększaj ich liczbę. 8 – NADPRONACJA Pojawia się, gdy po lądowaniu na pięcie stopa za mocno przesuwa się do wewnątrz w trakcie przetaczania na palce. 9 – ŻYCIÓWKA ALBO PB Rekord życiowy, angielski skrót PB (Personal Best) lub popularna „życiówka” to po prostu najlepszy czas, jaki dana osoba osiągnęła na określonym dystansie. 10 – TEMPO Kiedy biegacze mówią o tempie, mają z reguły na myśli czas, w jakim pokonują odległość kilometra. Czyli na przykład „tempo 5:15” oznaczać będzie prędkość 5 minut i 15 sekund na kilometr.