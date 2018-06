Masz już za sobą eksperymenty z szybkim bieganiem. W następnym biegu spróbujemy czegoś

intensywniejszego. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, by swoją szybkość zamienić na superszybkość. W POSZUKIWANIU WŁAŚCIWEGO TEMPA Podczas biegu możesz zmieniać tempo podobnie jak biegi w aucie. Trening szybkościowy wymaga osiągnięcia

stanu, w którym pojawia się lekki dyskomfort. Pozostałe rodzaje biegów nie powinny uniemożliwiać rozmowy

(ani oddychania!) przez większość dystansu. Właściwe tempo powinno być wymagające, ale możliwe do utrzymania. KOŃCÓWKA SZYBSZA OD POCZĄTKU Ćwicz taktykę „negative split” – próbuj przebiec drugą połowę dystansu szybciej niż pierwszą. Może Ci to

zająć trochę czasu, ponieważ wymaga poznania swojego organizmu, jednak nie ma nic lepszego niż uczucie

lekkości na ostatnich metrach długiego biegu. ZNAJDŹ SWOJĄ SZYBKOŚĆ Nie porównuj się z innymi. Celem każdego biegu jest to, aby po jego zakończeniu być lepszym niż na początku.

Skup się na tym, co musisz zrobić, by stać się lepszą wersją siebie – to pozwoli Ci odnaleźć swoją szybkość. PRZYGOTUJ SIĘ NA KOLEJNY TRENING SZYBKOŚCIOWY Może masz swoją ulubioną gwiazdę lekkiej atletyki? Wyobraź sobie, że nią jesteś, że ścigasz się na zawodach, może

nawet na igrzyskach olimpijskich. To, co zawodowi sportowcy czują podczas występu olimpijskiego, Ty czujesz podczas

treningu szybkościowego. Jedyna różnica między Tobą a Twoją ulubioną gwiazdą to czas na stoperze. Jesteście elitą.