Osoby, które doświadczyły zapalenia rozcięgna podeszwowego zgodnie twierdzą, że takiej kontuzji nie życzyłyby nikomu. Rozcięgno podeszwowe to mocne pasmo tkanki łącznej biegnące wzdłuż środka dolnej części stopy i wspierające podbicie. Kłujący ból podeszwy stopy na odcinku od pięty po palce wskazuje na stan zapalny rozcięgna lub jego zbytnie naciągnięcie. Ból z reguły najwyraźniej odczuwalny jest rano, w trakcie pierwszych kilku kroków wykonywanych po wstaniu z łóżka. Niestety dolegliwość ta jest niezwykle powszechna wśród biegaczy.

„Istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zapalenia rozcięgna podeszwowego” – mówi Lance Walker, magister fizjoterapii, członek Nike Performance Council i dyrektor ds. globalnych osiągnięć sportowych w firmie Michael Johnson Performance (MJP). „Wśród nich można wymienić nadwagę, ograniczenia w poruszaniu się, utrzymywaniu równowagi czy rozciągnięciu od szyi w dół, zaburzenia nerwowo-mięśniowe czy nieregularną praca pośladków”. Gdy biegasz z którąkolwiek z tych dolegliwości, powtarzający się nacisk może w efekcie spowodować uszkodzenie rozcięgna podeszwowego.

Przy tak złożonych i różnorodnych przyczynach najlepszym sposobem uniknięcia tej kontuzji – a także wszelkich innych – jest praca nad ogólną sprawnością fizyczną, siłą, poczuciem równowagi, elastycznością i efektywnością biegu. Trzeba przy tym pamiętać, że dla każdego sportowca oznacza to coś zupełnie innego.

Warto zacząć od przeanalizowania swojej postawy podczas biegu i wyeliminować nawyki mogące być przyczyną przyszłych urazów. „Przykładowo lądowanie na pięcie podczas szybkiego biegu może doprowadzić do nadwyrężenia ścięgna podkolanowego, spowolnić tempo, a także być przyczyną problemów z amortyzacją, gdy pięta dotyka ziemi zbyt daleko z przodu, a ciało zostaje z tyłu” – dodaje Walker. Lądowanie na śródstopiu minimalizuje siłę uderzenia, ale konieczny jest także trening niebiegowy – wykonywany na siłowni lub inne ćwiczenia – aby wzmocnić biodra, ustabilizować miednicę, uruchomić kostki i zapewnić lepsze wsparcie łuku stopy. Bieganie w taki sposób, aby stopa dotykała ziemi, znajdując się w linii prostej z biodrami, a sylwetka była pochylona delikatnie do przodu, może zminimalizować potencjalne ryzyko kontuzji.

Innym sposobem zmniejszenia wpływu powtarzających się uderzeń na ciało, a co za tym idzie – ryzyka kontuzji (w tym zapalenia rozcięgna podeszwowego), jest połączenie różnych typów treningu oraz zróżnicowanie typu obuwia dla każdego z nich. Każdy trening biegowy powinien mieć swój cel, na przykład budowanie siły, prędkości czy wytrzymałości. Podobnie buty powinny służyć różnym celom. Buty Nike do długiego biegania zapewniają dodatkową amortyzację, tłumiąc wstrząsy i łagodząc wpływ kontaktu z podłożem na stawy podczas długiego biegu. W przypadku butów do szybkiego biegania naturalne jest lądowanie na śródstopiu, zmniejszające siłę uderzenia i zwiększające efektywność biegu. Buty do intensywnego biegania zostały zaprojektowane tak, aby wzmacniać stopy podczas stawiania kroków. Dobranie odpowiedniego rodzaju butów do właściwego treningu może prowadzić do zwiększenia jego efektywności.