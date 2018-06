MÓWI SIĘ, ŻE CZŁOWIEK

NIE ZAPOMINA

SWOJEGO PIERWSZEGO

RAZU. MY TEŻ

O TO ZADBALIŚMY. ZAŁÓŻ BUTY I ROZPOCZNIJ REWOLUCJĘ

W RYTM NOWYCH DŹWIĘKÓW. Pierwszy bieg w tak niezwykłych butach powinien być niezapomniany,

więc mamy dla Ciebie propozycję.

Załóż buty Nike LunarEpic Flyknit

i włącz playlistę do biegu testowego,

zawierającą niezwykle dynamiczną muzykę

elektroniczną i fachowe porady. To indywidualne doświadczenie

dźwiękowe uatrakcyjnia bieg,

a jednocześnie pozwala lepiej poznać

nowe buty. Pierwszy bieg odmieni swoje oblicze.

Ty być może też.