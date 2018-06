Podczas pierwszego spotkania zespół badawczy wprowadził strategie nawadniania i odżywiania, które były następnie systematycznie dopasowywane miesiąc po miesiącu. Monitorowano temperaturę skóry i intensywność pocenia się. Dużą wagę przykładano do właściwego dopasowania rewolucyjnych butów Nike Zoom Vaporfly Elite i stroju biegowego. Im bliżej finału, tym bardziej istotnym elementem stawała się dla naszego zespołu temperatura.

Najważniejszym dla powodzenia misji Breaking2 wskaźnikiem dotyczącym temperatury była różnica między temperaturą wewnętrzną ciała a temperaturą skóry. Określa się ją po prostu jako różnicę temperatury.

– Sprawdzamy, co dzieje się z temperaturą wnętrza ciała w relacji do temperatury skóry, i dążymy do tego, aby te dwie wartości jak najbardziej się od siebie różniły – mówi Brad Wilkins, kierownik zespołu badawczego NXT Generation w laboratorium badawczym Nike Sports. – Oznacza to, że różnica temperatury między wnętrzem ciała a skórą jest bardzo duża. Aby utrzymać dużą różnicę temperatury u każdego biegacza, zespół postanowił zająć się optymalizacją warunków otoczenia, w którym miał odbyć się bieg. Podczas półmaratonu testowego temperatura wewnętrzna i zewnętrzna ciała była mierzona odpowiednio przez monitory wewnętrzne i zewnętrzne. Uzyskane w ten sposób ciągłe dane ułatwiły zrozumienie wpływu czynników cieplnych na wydajność każdego ze sportowców. W celu optymalizacji warunków – temperatury, zachmurzenia i wiatru – zaplanowano trzydniowe „okno”, podczas którego miała odbyć się próba. W tym trzydniowym przedziale czasu zespół wybrał optymalny poranek na przeprowadzenie próby. Głównym kryterium była maksymalna różnica temperatur między wnętrzem ciała a skórą, aby czynniki termiczne w jak najmniejszym stopniu wpływały na wyniki sportowców.

Kolejnym ważnym czynnikiem, na który wpływa otoczenie, jest nawodnienie. W czasie treningu biegacze byli ważeni przed biegiem i po jego zakończeniu, dzięki czemu możliwe było określenie skali utraty wody w wyniku pocenia się. Następnie zespół obserwował, w jaki sposób ciało każdego z biegaczy reagowało na indywidualne strategie nawadniania – dla każdego przygotowano specjalną mieszankę wody z cukrem. Inne testy, takie jak obrazowanie mięśni, pokazały, jak wiele węglowodanów znajduje się w mięśniach sportowców. Miało to kluczowe znaczenie, ponieważ węglowodany pomagają zawodnikom uniknąć wypalenia, tak charakterystycznego dla maratonu. Jednak przyjęcie zbyt dużej ich ilości mogło doprowadzić do problemów żołądkowych i wykluczenia z rywalizacji.