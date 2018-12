BIEGACZE Jak sprawdzić czyjś potencjał, gdy chodzi o coś, czego nikt wcześniej nie robił? O coś, co z całą pewnością zmieni to, jak postrzegamy ludzkie możliwości? Na te pytania zespół naukowców Nike musiał znaleźć odpowiedź, poszukując biegaczy, którzy spróbują pokonać maraton w czasie poniżej dwóch godzin. Zespół – złożony z najwybitniejszych specjalistów z zakresu fizjologii, biegania i osiągnięć sportowych – opracował serię testów mających wyłonić nie tylko najszybszych na świecie biegaczy, ale i tych, którzy mogliby pobiec jeszcze szybciej. Na podstawie testów wyłoniono trzech biegaczy zdolnych do przełamania bariery dwóch godzin. Byli to: Eliud Kipchoge z Kenii, Lelisa Desisa z Etiopii i Zersenay Tadese z Erytrei. Przedstawiciele trzech różnych krajów, posiadający zupełnie inne doświadczenie – tym razem w jednym zespole szukającym sposobu na jak najszybsze pokonanie 42 kilometrów.