KORZYSTANIE Z APLIKACJI CO SIĘ ZMIENIŁO? – Teraz możesz błyskawicznie rozpocząć bieg i mieć pewność, że sygnał GPS będzie dokładnie rejestrowany. Ponadto zoptymalizowany ekran biegu ułatwia kontrolę najważniejszych parametrów podczas aktywności. Aby przechodzić pomiędzy parametrami takimi jak dystans, czas, tempo czy tętno, wystarczy dotknąć ekranu biegu – nastąpi automatyczne przejście do następnego parametru. – Licznik całkowitego dystansu znajduje się teraz w górnej części ekranu historii aktywności. Bez obaw – wszystkie dane dotyczące pokonanych kilometrów są bezpieczne. DLACZEGO ZMIENILIŚMY WYGLĄD APLIKACJI? – Naszym celem było zapewnienie jak najłatwiejszego dostępu do najważniejszych dla każdego biegacza opcji i usunięcie wszystkich przeszkód pomiędzy użytkownikiem a przyciskiem startowym. Chodźmy pobiegać! – Ponadto ujednoliciliśmy sposób obsługi wszystkich aplikacji Nike+ i wprowadziliśmy nowe funkcje, takie jak kanał aktualności, skrzynka odbiorcza i kluby, które są zawsze dostępne – niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji Nike+ Run Club, Nike+ Training Club czy Nike+. GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ MÓJ PROGRAM TRENINGOWY? – Dostęp do planu treningowego Nike+ można łatwo uzyskać z poziomu strony głównej naszej aplikacji. Dotknij tekstu w zakładce „Mój trener”, aby dowiedzieć się, co Twój trener zaplanował dla Ciebie na dzisiaj. CZYM JEST KLUB? – Zakładka Klub w naszej aplikacji to miejsce, w którym dowiesz się, co słychać u Twojej ekipy i globalnej społeczności Nike+ Run Club. Możesz tu znaleźć tablice liderów swoich znajomych, a także dołączyć do innych użytkowników Nike+ podczas wydarzeń na żywo oraz wyzwań społeczności poprzez #hashtagi. Użyj opcji wyszukiwania, aby znaleźć nową grupę lub wyzwania, do których możesz dołączyć. CO SIĘ STAŁO ZE ZNACZNIKAMI MOICH BUTÓW? – Wprowadziliśmy kilka ciekawych zmian w sposobie rejestrowania i przechowywania informacji na temat dystansu pokonanego w danej parze butów, w tym możliwość wybrania modelu z nowej biblioteki butów. Niestety oznacza to, że nie możemy przenieść Twoich dystansów pokonanych w poprzednich butach.