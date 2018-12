NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE BUTÓW DZIECIĘCYCH

Które buty są najlepsze dla dzieci w wieku szkolnym? Staramy się, aby wszystkie buty Nike były na tyle wytrzymałe i elastyczne, by sprostać potrzebom rosnących i aktywnych dzieci. Wszystkie buty dla młodych sportowców idealnie sprawdzają się podczas codziennej zabawy, a niektóre z nich są też przeznaczone do konkretnych dyscyplin sportu. Buty sportowe umożliwiają osiąganie doskonałych wyników w określonych dziedzinach, takich jak bieganie czy koszykówka. Jak często kupować nowe buty? Buty Nike tworzymy z myślą o długotrwałym użytkowaniu – trudno jednak dotrzymać kroku rosnącym dzieciom. Najlepszym wyjściem jest kontrola dopasowania buta co sześć miesięcy. Czy obuwie Nike można nosić bez skarpet? Pytasz o sandały i klapki? Oczywiście! Jednakże sugerujemy, by do wszystkich sznurowanych butów dzieci nosiły skarpety odpowiednie do ich dyscypliny sportu lub rodzaju aktywności. Dlaczego buty zsuwają się z pięty dziecka? Może to wynikać z wielu powodów. Przede wszystkim sprawdź, czy buty są w rozmiarze odpowiednim dla dziecka. Następnie upewnij się, czy sznurowadła są dobrze zawiązane i czy język jest ułożony prosto. Na koniec zobacz, czy skarpeta na nodze dziecka jest założona prawidłowo. Dlaczego buty dziecka czasami piszczą? Dzieciaki przez cały dzień poruszają się po różnych rodzajach nawierzchni. Piszczenie zazwyczaj jest efektem tarcia podeszwą zewnętrzną o gładką powierzchnię, taką jak nawierzchnia w hali sportowej czy woskowana podłoga. Jak rozpoznać, czy buty są za duże dla dziecka? Najlepszym wskaźnikiem jest odstęp między piętą dziecka a tylną częścią buta – można go zmierzyć za pomocą kciuka. Aby sprawdzić dopasowanie w przedniej części buta, poproś dziecko, by poruszało palcami (but musi być zasznurowany). Jeśli dziecko może poruszać palcami na boki, oznacza to, że but jest nieco za szeroki. Czy firma Nike tworzy buty bez sznurowadeł? Oferujemy niesznurowane buty dla osób w każdym przedziale wiekowym i w różnych wersjach – od modeli wsuwanych przez zapinane na rzep po wyposażone w nasz innowacyjny system FlyEase.

PIŁKA NOŻNA

Na jak długo wystarczą buty piłkarskie? W zależności od wieku dzieci najczęściej wyrastają z butów piłkarskich, zanim trzeba je wymienić. Biorąc pod uwagę trwałość, buty piłkarskie zwykle można nosić przez 1–2 sezony (12 miesięcy). Czy dziecko może nosić inne buty niż piłkarskie (np. buty do baseballu lub futbolu amerykańskiego) podczas gry w piłkę nożną? Być może, lecz nie będą to idealne buty do gry w piłkę nożną. Można nosić niektóre rodzaje butów bez korka pod paluchem. Zalecamy jednak korzystanie z obuwia specjalistycznego, ponieważ gra w piłkę nożną charakteryzuje się dużą liczbą biegów i szybkich zwrotów. Co to jest kołnierz Dynamic Fit? Kołnierz lub „skarpetę” Dynamic Fit stworzono z myślą o zapewnianiu piłkarzom wsparcia i ochrony. Sprawia on, że stopa wydaje się lepiej połączona z nogą, i umożliwia stabilniejsze dopasowanie. Jak zakładać buty piłkarskie z kołnierzem? Najpierw należy rozsznurować 3–4 górne przelotki buta. Dzięki temu łatwiej będzie całkowicie wsunąć stopę do buta.



Następnie należy przy pomocy kciuków rozszerzyć kołnierz Dynamic Fit i wsunąć palce do buta.



Po włożeniu palców u nogi do środka należy przesunąć kciuki do tyłu kołnierza, złapać go od zewnątrz i wsunąć piętę do buta.



Na koniec należy ściągnąć sznurowadła i zasznurować but.

BIEGANIE

Dlaczego elastyczność ma znaczenie? Odpowiednia elastyczność zapewnia stopie wygodę i możliwość naturalnego poruszania się. Elastyczne buty pozwalają stopom poruszać się tak jak podczas chodzenia boso. Buty do biegania Nike są projektowane z myślą o elastyczności, aby pomagać w zdrowym rozwoju silnych stóp. Które buty są najlepsze do biegania? Dobrym wyborem na początek będą buty Pegasus, Free RN i Flex Run, ale na naszej stronie z butami do biegania dla dzieci znajdziesz również wiele innych modeli.