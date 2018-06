CO TO JEST NIKE ZOOM? Amortyzacja oparta na strategicznie rozmieszczonych poduszkach gazowych Nike Air splecionych z mocno naciągniętymi włóknami. Cienka, lecz doskonała warstwa amortyzująca pozwala przekształcić nacisk wywierany przy każdym kroku w energię wykorzystywaną do postawienia kolejnego.