THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE Nike i Virgil Abloh przedstawiają The Ten: Nike Air Presto x Off-White w bieli. Ten model to udoskonalona do perfekcji wersja kultowego modelu z początku nowego milenium. We wzmocnieniach i w okolicy pięty umieszczono dodatkowe elementy konstrukcyjne, zachowując charakterystyczną, niezobowiązującą stylistykę obuwia. PREMIERA 3.08