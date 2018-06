TRENING CZYNI MISTRZA Zanim Robert Lewandowski dołączył do szkółki piłkarskiej, jego ojciec

starał się zainteresować go innymi sportami. Pomimo świetnych

osiągnięć w takich dziedzinach jak tenis, judo i biegi przełajowe, to piłka

nożna zawsze była najważniejsza. Pomimo odniesienia poważnej

kontuzji na początku swej kariery, Robert nieustająco pracował

nad poprawą warunków fizycznych i umiejętności.



To pomogło mu stać się napastnikiem kompletnym. Wyrachowanie

pod bramką, bezwzględna skuteczność w wykańczaniu akcji

i wyjątkowa umiejętność przewidywania ruchów obrony,

wymagają broni odpowiedniego kalibru.

Lewy postawił na Nike Hypervenom.