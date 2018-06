AMORTYZACJA ZOOM Po zbadaniu sposobu, w jaki LeBron stawia kroki, projektanci Nike umieścili sześciokątne poduszki gazowe Nike Zoom Air w miejscach, na które jego stopa wywiera największy nacisk – daje mu to elastyczność i dynamikę dokładnie tam, gdzie ich potrzebuje. By jeszcze bardziej zwiększyć szybkość i moc jego ruchów, poprawili amortyzację i odciążyli but, usuwając niepotrzebne elementy. „Poduszka Zoom znajduje się niezwykle blisko stopy. Warstwa gumy i pianki nie jest zbyt gruba” – mówią członkowie zespołu projektowego. „Naprawdę można to poczuć”.