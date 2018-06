NOWOCZESNY KRÓJ Grosso i jego zespół chcieli również zmniejszyć ilość dodatkowego miejsca wewnątrz buta, by zapobiec ślizganiu się, co umożliwiłoby Kyrie’emu szybki start bez utraty energii. „Starannie pracowaliśmy nad dopasowaniem, dzięki czemu obuwie o wiele lepiej reaguje ruchy Kyrie’ego”. Zespół projektowy, inspirując się paskiem znanym z butów Kyrie 2, stworzył wewnętrzny system wsparcia, wykorzystując do tego celu niezwykle lekkie i mocne linki Flywire. Następnie projektanci dodali pasek z przodu, by zwiększyć stabilność.