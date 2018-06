INFORMACJE O PROJEKCIE LEPSZE BUTY DZIĘKI NAUCE Kyrie porusza się tak, jakby nie obowiązywały go prawa fizyki. To właśnie strona techniczna tych ruchów stanowiła dla Leo Changa, projektanta Nike Basketball, główne źródło inspiracji. Kyrie potrafi błyskawicznie zwolnić – z prędkości 20 km/h do zera w ciągu 0,2 sekundy – i dlatego potrzebuje doskonale dopasowanych butów. Zaprojektowany przez Changa pasek otacza stopę Kyriego, umożliwiając mu jeszcze skuteczniejsze wyskoki.