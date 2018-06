Nikes dameklær er utviklet for å bevege seg slik som deg. Modeller for ytelse består av lette materialer og detaljer som ergonomisk søm som følger de naturlige konturene til kroppen for å gi komfort og bevegelsesfrihet. Og svettetransporterende Dri-FIT-materiale holder deg tørr, uansett idrett eller treningstype. Finn stilen som passer for deg med vår bukseguide, eller finn riktig støtte med hjelp av vår BH-guide.

