SPENNE ARMENE Strikken er et viktig verktøy for motstandstrening. Begynn med å knyte treningsstrikken én meter bak deg. Start med et split-steg i stående brystflies-posisjon. Hold fast i strikken med begge hender, sørg for at den er stram og at du har bøy i albuene. Dytt deretter begge armene rett fremfor deg mens du fortsatt holder albuene noe bøyd.