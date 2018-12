RETURNERE STOPPBALLER:

TEKNIKK Stoppballen er en av de grunnleggende slagene på grus. Evnen til å slå og returnere stoppballer er viktig for enhver spiller på grusbanen. Når du returnerer, er det viktig å skli så langt du kan for å slå stoppballen. Sørg for at den fremre foten din er stødig og parallell med den bakre, slik at du får maksimal balanse og kontroll over bevegelsene dine. Bruk et volleygrep for å slice stoppballen så tidlig som mulig.