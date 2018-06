PATRICK MOURATOGLOU,

PRESIDENT OG GRUNNLEGGER Patrick er en av de mest innflytelsesrike trenerne i verden og har jobbet med elitespillere som Marcos Baghdatis og Grigor Dimitrov. I dag er han trener for Serena Williams, som siden 2012 har vunnet ti grand slams og to olympiske gullmedaljer, og har dermed blitt nummer én i verden med Patrick som trener. Han har lagt grunnlaget for Mouratoglou Tennis Academy og står for selve hjertet av treningsfilosofien, og fortsetter det tette samarbeidet med trenerne og spillerne.